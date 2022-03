CD&V Denderleeuw houdt lenteschoonmaak met zwerfvuiltocht

Denderleeuw Apparte­ments­ge­bouw geëvacu­eerd nadat auto in ondergrond­se parkeerga­ra­ge vuur vat

In de A. Rodenbachlaan in Denderleeuw is dinsdagnamiddag een auto in brand gevlogen in een ondergrondse parkeergarage. Dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling die ook naar binnen kon trekken in het appartementsgebouw, daarom werd iedereen even geëvacueerd tot de situatie onder controle was.

