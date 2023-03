Buurtbewoners spooroverweg Terjodenstraat verzamelen opnieuw bezwaren tegen sluiting tijdens nieuw openbaar onderzoek: “Veiligheid komt in het gedrang”

De buurtbewoners van de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle zijn opnieuw gestart met bezwaren te verzamelen tegen de geplande sluiting van de overweg. Er loopt immers alweer een nieuw openbaar onderzoek nadat spoorwegbeheerder Infrabel enkele kleine aanpassingen deed. De buurtbewoners vrezen onder meer dat de veiligheid in het gedrang komt omdat de interventietijd voor de hulpdiensten zou kunnen verhogen.

Het dossier rond de sluiting van de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle sleept al een paar jaar aan. Spoorwegbeheerder Infrabel wil de overweg sluiten om veiligheidsredenen en vervangen door een ‘langsweg’, maar de sluiting is omstreden, want heel wat Wellenaars gebruiken de overweg om via de Broeder de Zwaeflaan naar Haaltert te rijden. Nadat Infrabel haar aanvraag al eens had ingetrokken en met aanpassingen opnieuw had ingediend, verleende de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen afgelopen zomer een vergunning voor de sluiting van de overweg. De buurtbewoners ging echter in beroep tegen die beslissing. De beroepsprocedure loopt nog steeds. Het openbaar onderzoek was al afgesloten, maar intussen is er een nieuwe openbaar onderzoek gestart omdat er aanpassingen gebeurden in het dossier.

Daarom zijn de buurtbewoners opnieuw gestart met bezwaarschriften te verzamelen. “Vorige keer werden er bijna 300 bezwaarschriften ingediend”, vertelt buurtbewoonster Wendy Michiels. “Het is vreemd dat er in het kader van een beroepsprocedure nog zaken worden aangepast. Hoe de procedure loopt, voelt heel onaangenaam. In principe had er eind januari een beslissing geweest moeten zijn, maar die werd verplaatst naar mei. Het is ons ook niet duidelijk wat de veranderingen zijn in de plannen en de gemeente wil ons niet te woord staan.”

Nieuwe weg

De gemeente Denderleeuw keurde vorig jaar het wegtracé goed voor de aanleg van de nieuwe weg als alternatief voor indien de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle wordt afgeschaft. Daarin blijft de nieuwe weg open in één richting, richting Haaltert en Aalst. De bewoners van de IJzerenwegstraat zullen dan weer wél in twee richtingen mogen rijden. “Maar de deputatie zag het liever anders en de gemeente kan die beslissing elke dag veranderen.”

Ook met die nieuwe weg blijven er bezorgdheden bestaan. “De veiligheid komt in het gedrang omdat officiële instanties zoals de brandweer, politie en ziekenhuizen niet in hun minimale dienstverlening zullen kunnen voorzien. Ambulances nemen de overweg, de politie patrouilleert via deze verbinding,...” De interventietermijn van 12 minuten zou door de sluiting niet gegarandeerd kunnen worden. “Ook wij als bewoners zullen moeten rondrijden, de afstand zal minstens verdriedubbelen. De vooropgestelde plannen kloppen ook niet met de realiteit. Een ambulance, een vuilniskar,... zal met de huidige plannen niet doorkunnen.”

Ook Haaltert heeft bezwaar

Ook in buurgemeente Haaltert is er bezorgdheid rond de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. De gemeente diende eerder al bezwaar in en zal dat nu opnieuw doen. “De bereikbaarheid voor de brandweer zal misschien opgelost worden met de geplande nieuwe brandweerpost op Dreef, maar de bereikbaarheid voor de politie blijft een probleem”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Ik heb AWV en de stad Aalst al aangeschreven om een oplossing te zoeken, maar kreeg nog geen antwoord. Bovendien zal de sluiting van de overweg voor nog meer verkeer zorgen aan de nu al drukke rotonde Albatros. Het is een probleem op vlak van natuur - hij ligt deels in natuurgebied -, mobiliteit en veiligheid.”

Volgens Infrabel zou de sluiting van de overweg geen probleem mogen vormen. “We zullen in zo'n dossier altijd afstemmen met alle betrokken”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. “De gemeente heeft advies gevraagd aan de brandweer en hulpdiensten en voor hen was er geen probleem. De nieuwe langsweg zal voldoende breed zijn zodat de hulpdiensten ook via die weg kunnen gaan. Er zijn enkele administratieve en vormelijke aanpassingen gedaan aan het dossier. Daarom is er een nieuw openbaar onderzoek, om mensen de gelegenheid te geven om opmerkingen kunnen formuleren. Het openbaar onderzoek wordt op 16 maart afgesloten en voor eind mei zou er een beslissing worden genomen.”

Gevoelige materie

“Er is inderdaad aan de politie gevraagd of de sluiting een probleem zou vormen en zij zagen geen probleem”, zegt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit). “In zo'n dossiers moet de brandweer ook advies geven.” De aanpassingen in het dossier komen er volgens hem op vraag van het Vlaams gewest. “Het gewest had extra informatie gevraagd aan infrabel over materiaalkeuze en reliëfwijzigingen, om procedurefouten uit te sluiten. Inhoudelijk is er niets veranderd aan de plannen. Wij organiseren als gemeente het openbaar onderzoek op vraag van het gewest en zitten er ook mee verveeld. Iedereen beseft blijkbaar dat het gevoelige materie is.”

De buurtbewoners zijn bezig met de oprichting van een website www.welleoverweg.be om mensen te informeren.

