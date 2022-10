Busstation komt in 2024 op parking aan voorkant treinstation

Oppositieraadslid Johan Duyck (N-VA) vroeg op de gemeenteraad om een stand van zaken in verband met de plannen van De Lijn voor een busstation aan de voorkant van het station in Denderleeuw. Volgens schepen Yves De Smet (Vooruit) is er donderdag nog overleg geweest om het busstation te concretiseren. “We hebben ook een eerste schets gezien. De locatie voor het busstation is de parking vooraan aan het station. Die is nu eigendom van NMBS/Infrabel, maar ze zou verkocht worden aan De Lijn. Momenteel zijn de werken aan het treinstation nog aan de gang. Nadien starten we als gemeente met de werken voor de heraanleg van het stationsplein. De Lijn zal metee, daarop aansluiten met de werken voor het busstation. Dat zou begin 2024 tot midden 2024 worden”, aldus De Smet.