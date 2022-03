Burgers deden vorig jaar 123 meldingen van sluikstort, 27 boetes uitgeschreven

Voorde Vat met zuur valt open op bouwwerf, Brakelse­steen­weg vier uur afgesloten

De Brakelsesteenweg in Voorde, bij Ninove, is door de hulpdiensten vier uur lang volledig afgesloten ter hoogte van de Kalvaar. Er zou een incident hebben plaatsgevonden, waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het gaat om een zuur dat in een ton zat dat is omgevallen. Bij het incident raakte niemand gewond.

22 februari