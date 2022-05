Burgemeester Jo Fonck: "Denderleeuw heeft geen plannen voor fusie met Aalst”

Vanuit het Aalsterse stadsbestuur leek men open te staan voor een eventuele fusie met één van de omliggende gemeenten. In tegenstelling tot andere gemeenten veegde Fonck dat idee niet onmiddellijk van de baan geveegd. Het zou worden besproken binnen het schepencollege. Slagmulder wou op de gemeenteraad onder meer weten wat het standpunt van het schepencollege nu is in verband met een mogelijke fusie. “Het college is van mening dat een fusie met Aalst vandaag niet aan de orde is”, repliceerde burgemeester Fonck. “Vandaag hebben we geen plannen om met Aalst te fusioneren. Er is ook geen contact geweest met Aalst. Met één gemeente is er wel al contact geweest over een eventuele fusie. Dat is met Liederkerke, waarmee we een jaarlijkse ontmoeting hebben over een aantal dossiers, bijvoorbeeld het gebruik van het zwembad, en daar is ook al eens een fusie besproken.”