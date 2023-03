Blokspot opent tijdens paasvakantie opnieuw in 't Koetshuis

Blokspot biedt studenten een rustige studeeromgeving met WiFi, een stopcontact voor laptop en/of smartphone, water en koffie, een koelkast, waterkoker en microgolfoven. Kopiëren en afdrukken is mogelijk tegen betaling (enkel in ‘t Kasteeltje naast het Koetshuis). Vooraf inschrijven of een plaatsje reserveren voor Blokspot, is niet nodig. Wel moet je ter plaatse de deelnemerslijst invullen en voor je eerste Blokspotbezoek de afsprakennota invullen en goedkeuren. Die is online te vinden op www.denderleeuw.be/afsprakennota-blokspot. Je kan de afsprakennota ook afprinten, invullen en mailen naar vrijetijd@denderleeuw.be. Elke keer als je aankomt en vertrekt op Blokspot vul je je naam in op de deelnemerslijst.