Bloemenmarkt op 30 april is afsluiter ‘Maand van de Markt’: Gratis bloemzaad, live radio en katmobiel van GAIA

Voetbal Challenger Pro League Tiago Cukur (FCV Dender) na duur bevochten zege tegen Jong KRC Genk: “Heb nog vaak contact met mijn Turkse club Fenerbahçe”

Met een staalharde knal in de winkelhaak vanop de stip kroonde Tiago Cukur zich tot matchwinnaar voor FCV Dender tegen Jong KRC Genk. De ploeg van coach Timmy Simons had het tegen de Limburgse beloften, met grote namen Ati El Hadj, Bastien Toma en Luca Oyen in de ploeg, niet onder de markt. Een billijk gelijkspel leek in de maak, tot Ibrahima Bangoura de bal ongelukkig tegen de hand kreeg en scheidsrechter Ken Vermeiren het reglement toepaste en strafschop floot.