Bloemenmarkt is na twee jaar terug: 200 gratis bloemzaadzakjes te verkrijgen

“De vorige edities waren telkens een schot in de roos”, zegt schepen Jan De Nul (CD&). “Daar willen we dit jaar opnieuw een vervolg aan breien. Iedereen die op zoek is naar inspiratie of die gewoon een mooi plantje in huis wil halen, kan er terecht bij lokale bloemenhandelaars. Zij staan te popelen om de bezoekers met raad en daad verder te helpen.” De lokale radiozender PROS brengt ook de hele dag live radio. “En wie in de voormiddag al van de partij is, kan het aperitiefconcert van de Koninklijke Harmonie De Dendergalm meepikken”, vervolgt schepen Marnick Vaeyens (LvB).