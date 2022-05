Binnenspeeltuin Kakelbont houdt prikkelarme speelmomenten voor kinderen met autisme: “Zowel ouders als kinderen moeten zich hier goed kunnen voelen”

DenderleeuwIn binnenspeeltuin Kakelbont kunnen kinderen met autisme tweemaandelijks terecht voor een prikkelarm speelmoment. Uitbaatster Ellen De Smedt werkt daarvoor samen met Candy Stockmans, die zelf in haar familie in aanraking kwam met autisme.

Ellen De Smedt opent haar binnenspeeltuin in Denderleeuw elke twee maand op de laatste zaterdag van de maand een uur vroeger voor kinderen met autisme. “We openen op die zaterdagen een uur vroeger, om 9 uur in plaats van om 10 uur, zodat kinderen met autisme prikkelarm kunnen spelen, met maximaal tien kindjes tegelijk”, vertelt Ellen. “We zetten de radio ook uit en zorgen dat ze niet teveel prikkels krijgen. Dat het stilletjes, rustig is. We hebben het al eens uitgeprobeerd en merkten dat die kinderen snel moe zijn. Het initiatief is ontstaan nadat ik aan de praat raakte met een vrouw die regelmatig naar de binnenspeeltuin kwam met een kindje met autisme. Zij kwam telkens al om 10 uur, maar als er om 11 uur al teveel volk was, dan vertrok ze al omdat het kindje het moeilijk kreeg. Daarom geven we die mensen nu de kans om een uur vroeger te komen. Ze praten ook samen en geven elkaar tips.”

Candy Stockmans speelde naar eigen zeggen al langer met het idee om een prikkelarm speelmoment te organiseren voor kinderen met autisme. “We hebben in onze kennissen- en familiekring kinderen met ASS”, vertelt Candy. “We hebben al eens zo'n moment georganiseerd om te zien hoe het zou verlopen en de eerste keer is dat enorm goed meegevallen. De volgende prikkelarme speelmomenten zijn op zaterdag 25 juni en zaterdag 27 augustus. Vaak kunnen mensen met hun kinderen met ASS niet deelnemen aan activiteiten. Ze ervaren schaamte omdat hun kind anders is. Daar willen we op inspelen. We willen dat tijdens dat prikkelarm speelmoment zowel ouders als kinderen zich goed voelen en dat er open over gesproken kan worden.”

Elkaar helpen

“Doordat er maar maximaal tien kinderen worden toegelaten, hebben ze de hele speeltuin om zich uit te leven. Ze worden niet opzij geduwd door andere kinderen omdat ze zich moeilijk kunnen uitdrukken. Vooral in de winter zitten binnenspeeltuinen overvol en hebben kinderen met ASS het daar moeilijk mee. De muziek staat af, de verlichting en het geluid van spelletjes staat af,... We willen het zo prikkelarm mogelijk maken. Kinderen met autisme vragen aandacht en gedragen zich thuis anders dan in het openbaar. Het is de bedoeling dat ouders hier hun batterijen kunnen opladen en dat we hen duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan. Per speelmoment wordt er ook een chatgroepje aangemaakt waarin mensen dingen kunnen delen en elkaar kunnen helpen door eigen ervaringen.”

Anderen inspireren

Candy hoopt dat ze navolging krijgt. “Ik heb al veel reacties gekregen op het initiatief. Sommige ouders vonden het jammer dat ze niet konden komen met hun kindje omdat ze te ver wonen, maar tijdens het eerste speelmoment waren er bijvoorbeeld ook ouders uit Gent naar Denderleeuw gekomen. Er is dus nood aan. We hopen om ook anderen te inspireren. Ik ben bijvoorbeeld al gecontacteerd door een therapiecentrum dat het interessant zou vinden om mensen naar ons te sturen. Ik zou ouders willen aanraden dat ze hun kind met ASS aanmelden voor de leeftijd van twee jaar, zodat er vroeg een diagnose kan worden gesteld. De wachttijd is lang en hoe vroeger er therapie kan worden opgestart, hoe sneller de kinderen met ASS leren omgaan.”

De prikkelarme speelmomenten in binnenspeeltuin Kakelbont, A.De Cockstraat 10 in Denderleeuw, vinden tweemaandelijks op de laatste zaterdag van de maand plaats om 9 uur. Enkel kinderen met ASS of een aan autisme verwante problematiek zijn toegelaten na diagnose of onderzoek. De kostprijs bedraagt 5 euro per kind. Inschrijven kan via candystockmans@hotmail.com om via Kakelbont zelf.

Volledig scherm Binnenspeeltuin Kakelbont in Denderleeuw © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Zaakvoerster Ellen De Smedt in de binnenspeeltuin met brasserie. © Claudia Van den Houte