Bewoners Hemelrijk vieren 50-jarig bestaan wijk met rommelmarkt en randanimatie: "Groot succes, alleen jammer dat sommigen binnenkort moeten verhuizen”

André Sonck, die in de Hemelrijklaan woont, nam het initiatief voor een rommelmarkt in de wijk Hemelrijk, in samenwerking met de organisatie SAAMO Denderleeuw. “Ik woon al 20 jaar in de wijk”, vertelt hij. “De mensen hier waren al jaren vragende partij voor een rommelmarkt. Zo’n 30 jaar geleden moet er hier ook al eens een rommelmarkt zijn geweest. Anderhalf jaar geleden zijn we de voorbereidingen begonnen voor de rommelmarkt. Eigenlijk zou er vorig jaar in mei al een rommelmarkt hebben plaatsgevonden, maar die kon toen niet doorgaan door de coronacrisis. Nu hadden we eerst een voorlopige goedkeuring, maar we wisten lang niet zeker of de markt zou kunnen doorgaan.”