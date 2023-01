Bewoner vergeet pizza in oven, heel wat rookontwikkeling in woning

De brand ontstond omstreeks 18.00 uur deze avond in de keuken van een rijwoning. De bewoner had een pizza in de oven gezet, maar was deze uit het oog verloren waardoor de oven vuur had gevat. Dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de woning waardoor de brandweer ter plaatse moest komen. De oven werd uit de woning gehaald, en de woning werd grondig verlucht. Bij de brand raakte niemand gewond. De Hoogstraat was wel even afgesloten tijdens de interventie.