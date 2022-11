Bewoner naar ziekenhuis na keukenbrand in appartement

Denderleeuw Zware snelheids­over­tre­ding in centrum Dender­leeuw levert beklaagde boete en rijverbod op

N.M. uit Denderleeuw stond maandagochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde na een zware snelheidsovertreding in Denderleeuw. Hij reed maar liefst 90 kilometer per uur in een zone 50. “Bovendien werd je geflitst aan die snelheid net op het moment dat je een zebrapad passeert", klonk het.

15:05