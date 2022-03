Bestuurder geflitst met 106 kilometer per uur op Terlicht

De controles vonden plaats op de Steenweg in Denderleeuw, de Borrekent in Haaltert en op Terlicht in Haaltert. Op de eerste locatie werden er 158 overtredingen vastgesteld op meer dan 1000 gecontroleerde voertuigen. De hoogst gemeten snelheid lag hier op 80 kilometer per uur in plaats van 50. Op de Borrekent in Haaltert werden 54 overtredingen vastgesteld op 442 gecontroleerde voertuigen. Hier lag de hoogst gemeten snelheid op 76 kilometer per uur in plaats van 50.