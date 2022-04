Bestuurder geflitst met 101 kilometer per uur in Lebeke, rijbewijs meteen ingetrokken

De controles vonden plaats op de N45, Eigenstraat, Lebeke, Heldergemstraat en de Steenweg in Denderleeuw. Op de N45 waren 74 voertuigen in overtreding, de hoogst gemeten snelheid daar was 125 kilometer per uur. In de Eigenstraat waren er 42 overtredingen. In de Heldergemstraat reden 124 bestuurders te snel en lag de hoogste snelheid op 71 kilometer per uur. In de Lebeke in Haaltert waren er 34 overtredingen, met de zware uitschieter van 101 kilometer per uur, hij werd ook meteen uit het verkeer gehaald.