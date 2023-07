Belle Perez en dierenvriendelijke vuurwerkshow sluiten nationale feestdag af met knaller

Liedekerke gaat op zoek naar de mooiste, coolste en grappigste dieren in de gemeente

In aanloop naar Werelddierendag schrijft de gemeente Liedekerke voor het eerste de ludieke dierenwedstrijd Beestenboel uit. In totaal vallen er maar liefst negen titels te verdienen. Deelnemen kan door een foto of filmpje van jouw dier online in te zenden.