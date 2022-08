Belgisch Kampioenschap wielrennen voor Aspiranten op 14 augustus in Denderleeuw: Dorpsplein wordt hele dag feestzone

In de voormiddag is er om 10 uur een tijdrit en het BK Aspiranten zelf start om 12.45 uur. Voor beide wedstrijden wordt het parcours volledig afgesloten. “We zijn heel tevreden dat we het BK voor Aspiranten opnieuw organiseren”, zegt Marcel Vanderslagmolen van vzw de Liedekerkse pijl. “Sinds 1970 organiseren we jaarlijks de wedstrijd ‘De Liedekerkse Pijl’ en we organiseerden ook reeds verschillende kampioenschappen. We hopen dat Denderleeuw er klaar voor is, want het wordt ongetwijfeld een groot wielerfeest.”