Awimbalieje verwent animatoren met ontbijt en cadeautje tijdens 'Dag van de Animator’

Bij hun aankomst ‘s ochtends op de vaste locatie van Awimbalieje in de basisschool van het Koninklijk Atheneum Denderleeuw (KAD) in de De Nayerstraat lagen er verse koffiekoeken op hen te wachten. “Wij willen op deze ‘Dag van de Animator’ onze animatoren in de bloemetjes zetten met een ontbijt en een cadeautje”, vertelt hoofdanimator Ine Secelle. “Als cadeautje krijgen ze bamboebestek.” Speelpleinwerking Awimbalieje telt momenteel rond de 80 animatoren. “Elke dag zijn er ongeveer 25 animatoren aanwezig, verdeeld over drie groepen: kleuters van 3 tot 6 jaar, kinderen van 6 tot 12 jaar en tieners van 12 tot 15 jaar. We vangen soms tot wel 150 kinderen per dag op.”