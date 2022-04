Awimbalieje start opnieuw met mobiele speelpleinwerking

Ninove Gebruik van onkruid­bran­der loopt mis: Deel van haag gaat in vlammen op

In de Spechtstraat in Ninove is zondagochtend een deel van een haag in vlammen opgegaan nadat de bewoner het onkruid aan het verwijderen was. De man probeerde zelf nog te blussen, maar het vuur kon zich te snel verspreiden, waardoor de brandweer verwittigd werd.

