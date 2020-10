Automobilist onder invloed rijdt woning binnen na achtervolging door politie in centrum van Denderleeuw

DenderleeuwIn de Noordstraat in Denderleeuw is afgelopen nacht een bestuurder uit Denderleeuw met zijn Toyota een woning binnengereden nadat hij aan hoge snelheid uit de bocht ging en een ander voertuig raakte. De bestuurder was ook onder invloed van alcohol. De wagen ging aan het slippen en reed door het raam naar binnen bij Jurgen en Nathalie. “Enkele meters meer naar rechts en de schade was een pak groter geweest", vertelt Jurgen.

Het ongeval gebeurde rond 00.45 uur vannacht. Vlak voor de crash in de woning merkte de politie het voertuig al op aan de Kemelbrug in Denderleeuw. “Een patrouille merkte de wagen op aan hoge snelheid op de brug die bijna in aanrijding kwam met hun voertuig", vertelt Jurgen. De politie maakte meteen rechtsomkeer en zag de man nog net de Rodestraat inrijden. Ze reden achter hem aan om hem te confronteren met de feiten, maar even verderop liep het helemaal mis voor de bestuurder.

Volledig scherm Het ongeval gebeurde afgelopen nacht. © Koen Baten

Volledig scherm De schade na het ongeval was aanzienlijk © RV

Hij reed aan hoge snelheid de bocht in aan de Rodestraat en de Noordstraat. Daar kwam hij in aanrijding met een vrouw die uit de Noordstraat kwam. Hij raakte het voertuig in de flank en verloor daarna de controle waarna hij de woning binnen reed. “Hij vernielde eerst onze arduinen brievenbus en onze plantbakken waarna hij met zijn neus via het glas onze woning binnenreed", vertelt het koppel.

De ouders lagen boven te slapen met hun kinderen toen ze de enorm klap hoorde. “Ik vertelde meteen dat ze onze woning waren binnengereden, vertelt Nathalie Van Den Bergh. “We kwamen beneden en zagen meteen de brokstukken en dat onze meubels vooruitgeduwd waren.”

De bestuurder van de wagen stond er verdwaasd bij en excuseerde zich even later in het Frans ten opzichte van de eigenaars bij het verhoor in het politievoertuig. Het koppel is bijzonder onder de indruk van de feiten net als de kinderen. “Zij zijn bij onze ouders gaan slapen om hen niet met deze problemen te confronteren", klinkt het. “De schade is groot, maar gelukkig reed hij enkel via het raam binnen. Was het iets meer naar rechts dan moest vermoedelijk onze woning gestut worden", vertelt Jurgen.

Volledig scherm Tegen deze auto reed de bestuurder in de bocht aan de Noordstraat waarna hij de woning binnenreed. © Koen Baten

“De snelheid van de bestuurder moet gelukkig al een groot deel afgeremd zijn door de klap tegen de brievenbus en de plantenbakken", aldus het koppel. “Anders was de schade misschien nog veel groter geweest en stond hij echt in onze woonkamer. Onze meubels hebben gelukkig ook geen schade opgelopen en zijn nog intact.”

De bestuurder legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Dat hij te snel reed staat volgens het koppel niet ter discussie. “Op deze plaats zo een ongeval veroorzaken is bijzonder moeilijk, tenzij je echt aan hoge snelheid de bocht in gaat", klinkt het. Ondanks de ravage is het koppel opgelucht dat er geen gewonden gevallen zijn. “Ook de vrouw die eerst aangereden werd heeft gelukkig niets. De schade zal wel herstelt worden, maar dit kan toch even duren. Net nu de dagen kouder worden zitten we met deze schade", klinkt het. De brandweer kwam de woning dichtmaken na het ongeval, mogelijk zal de eigenaar nog zelf isolatie plaatsen om de warmte binnen te houden.

