Aststraat wordt vanaf maandag tot einde schooljaar opnieuw schoolstraat

De Aststraat, aan de Gemeentelijke Basisschool ‘De Toverlelie’ in Iddergem, wordt vanaf maandag 27 februari tot het einde van het schooljaar opnieuw een schoolstraat vlak na schooltijd. Eerder liep er van 26 september tot en met 23 december al een testproject om de Aststraat of Leliestraat in te richten als schoolstraat.

Zowel in de Aststraat als in de Leliestraat werd er van september tot december van het vorige jaar afwisselend een proefproject ‘schoolstraat’ ingericht. “Het doel van zo’n schoolstraat is om de kinderen zo aangenaam en verkeersveilig mogelijk hun route van en naar school te laten volgen”, aldus schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). Na een evaluatie met onder meer de lokale politie en de schooldirectie werd beslist om de schoolstraat in de Aststraat in de namiddag verder te zetten voor het lopende schooljaar, na de krokusvakantie, vanaf maandag 27 februari, tot het einde van het schooljaar, vrijdag 30 juni.

“Een hogere verkeersveiligheid voor onze kinderen is een onderwerp waar we samen met het lokaal bestuur en directie al heel lang samen over nadenken, en een volgende stap wordt nu werkelijkheid”, zegt Jochen Baert voorzitter van het Oudercomité. “We hebben als oudercomité onze voorkeur voor de Aststraat uitgesproken op basis van de vele positieve reacties van de ouders en kinderen. Via de Aststraat komen na de schooluren niet alleen kinderen te voet, maar ook met de fiets de school uit. Dat dit nu kan in een autovrije omgeving verhoogt de veiligheid voor hen enorm. En tegelijkertijd beperken we de hinder voor de omwonenden en ouders tot een minimum. Ze kunnen hun wagen parkeren op het Dorp of op de parking van de Hoekstraat.”

Enkel voor voetgangers en fietsers

In de schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. “Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is mogen de schoolstraat verlaten”, vertelt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit). “Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets. Ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. Veel ouders zetten hun kinderen zo dicht mogelijk bij de poort af, waardoor het voor voetgangers en fietsers gevaarlijk kan worden. Met een schoolstraat vermijden we deze situatie.”

De Aststraat, het deel tussen Sint Antoniusstraat en Leliestraat, wordt een schoolstraat van maandag 27 februari tot vrijdag 30 juni op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 15.45 uur en op woensdag van 12 tot 12.30 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.