Alternatieve minicarnavalsstoet trekt door Denderleeuwse straten: “Nu hebben we toch iets van carnaval na corona”

Hoewel de stoet dit jaar maar uit drie praalwagens en de reuzen bestond, waren de inwoners blij om toch een beetje carnaval te kunnen vieren. “Het is toch iéts”, zegt Ilse Teirlinck, die onder meer met haar dochtertje Ilke buiten kwam kijken naar de stoet. “Ilke is nu drie jaar en heeft door de coronacrisis nog niet veel kunnen meemaken. Pasen was bijvoorbeeld in lockdown en ook carnaval heeft ze nog nooit beleefd. We gaan vandaag ook naar de kermis en zullen er een leuke dag van maken. We hebben geluk met het weer.”