Alternatieve carnavalsstoet start en eindigt op Steenweg

Carnaval Denderleeuw start op zaterdag 12 maart al met de sleuteloverhandiging in zaal Den Breughel om 17.11 uur. Op zondag is er dan de alternatieve stoet en op maandag is de popverbranding om 21.11 uur te volgen via livestream op de Facebookpagina van het Carnavalscomité Denderleeuw. Op die Facebookpagina is ook het parcours te vinden van de shuttledienst/partybus die op zondag vanaf 14 uur tot na middernacht wordt ingelegd zodat carnavalisten en feestvierders op een veilige manier deelnemen kunnen aan de kroegentocht en gezinnen de wagen thuis kunnen laten om naar de kermis te gaan. De kermis vindt van zaterdag 12 maart tot en met maandag 14 maart plaats op het Dorp. De attracties zijn open vanaf 14 uur.