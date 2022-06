Alberic Sergooris neemt afscheid als schepen, Marleen Van der Hoeven volgt hem op: “Het waren negen fantastische jaren”

DenderleeuwAlberic Sergooris (CD&V) neemt na negen jaar afscheid als schepen in Denderleeuw wegens gezondheidsredenen. Hij wordt opgevolgd door Marleen Van der Hoeven, die in het verleden al schepen was en zijn bevoegdheden overneemt. Sergooris, ook nog even burgemeester geweest, blijft voorlopig wel gemeenteraadslid.

Alberic Sergooris (70) kwam voor het eerst op voor CD&V tijdens de verkiezingen van 2012 en werd onmiddellijk verkozen. In januari 2013 werd hij raadslid. Vijf maanden later nam hij het schepenambt over van Lutgardis Waegeman. Hij was toen bevoegd voor Cultuur, Feestelijkheden en Bibliotheek. In november 2015 werd hij burgemeester tot hij in april 2016 opnieuw schepen werd voor Cultuur, Bibliotheek, Buurtcomputer, Tewerkstelling en Senioren. Dat was hij tot op vandaag.

“Met heel veel spijt neem ik afscheid als schepen”, vertelt Alberic Sergooris. “Schepen ben je 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Omwille van gezondheidsredenen moet ik het echter rustiger aan doen. Daarom heb ik deze beslissing genomen. Het was geen gemakkelijke beslissing, want ik heb dit enorm graag gedaan. Het waren negen fantastische jaren waarin ik mee mocht bouwen aan onze gemeente en de Denderleeuwenaren van dienst mocht zijn. Samen met mijn collega’s uit het schepencollege, de medewerkers van het lokaal bestuur en de vrijwilligers hebben we mooie projecten op de rails gezet. Denk maar aan de werking van de vzw Sporen naar Werk, de Buurtcomputer, de vele activiteiten met de Seniorenraad en recenter het leesproject Boekentroef en Tour Elentrik. Het maakt mij ontzettend fier dat ik hier deel van mocht uitmaken en ik wil dan ook iedereen bedanken die mee op mijn pad kwam om dit mogelijk te maken.”

Opvolger

Alberic Sergooris wordt opgevolgd door Marleen Van der Hoeven. Zij was in het verleden al schepen. Ze zetelde van 1995 tot 2012 in het college van burgemeester en schepenen en was bevoegd voor onder andere Sociale Zaken, Gezin en Senioren. “Ik ben ervan overtuigd dat de vele acties uit het meerjarenplan en de projecten die nog op stapel staan, Denderleeuw nog meer in beweging zullen zetten. Ik wens Marleen dan ook alle succes toe als schepen om deze mooie en boeiende projecten in uitvoering te brengen”, besluit Sergooris.

Hij zal alvast gemist worden binnen het schepencollege. “Alberic is iemand die altijd ten gronde gaat voor alles waarvoor hij engagement opneemt, zowel in zijn job als onderwijzer, als dirigent en muzikant bij harmonie De Dendergalm als in zijn politiek mandaat”, vertelt zijn collega schepen Jan De Nul (CD&V). “Er zijn nog te weinig mensen met zo’n engagement. Dat siert hem. Toen hij me opbelde met zijn probleem stond alles bij mij even stil. Ik zal hem missen, ook al weet ik dat hij alles zal blijven opvolgen.”

Even burgemeester in woelige periode

“Het is mooi geweest, maar het is spijtig dat het op zo’n manier moet eindigen. We zijn hem dankbaar voor het tijdelijk burgemeesterschap dat hij als nieuwkomer heeft opgenomen (Jo Fonck en andere schepenen konden na de coalitiewissel in 2015 geen burgemeester worden omdat ze toen betrokken waren in een gerechtelijk onderzoek, red.), in een politiek moeilijke periode. Dat is niet te onderschatten. Ik denk dat hij de gemeente daarmee een dienst heeft bewezen. Hij was ook de trekker van het geplande Vrijetijdshuis, dat ik nu zal opvolgen. Ook onder meer met het Huis van de Sociale Economie, de Buurtcomputer en vrijwilligers in het algemeen ging hij gepassioneerd om. Hij kan mensen enthousiasmeren”, aldus De Nul.

Volledig scherm Alberic Sergooris (links op de foto) met burgemeester Jo Fonck. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.