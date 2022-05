Agentschap Zorg en Gezondheid zet woonzorgcentrum Rodenbach onder verhoogd toezicht: “Infrastructuur is inderdaad verouderd, maar we plannen nieuwbouw”

Woonzorgcentrum Rodenbach is één van de drie woonzorgcentra die recent door het agentschap Zorg en Gezondheid werden toegevoegd aan de zwarte lijst, waarop er al vijftien Vlaamse woonzorgcentra stonden. Er is volgens het agentschap onder andere sprake van te kleine kamers en onbeveiligde traphallen. “Onze infrastructuur is inderdaad verouderd, dat is gekend, maar we zijn volop bezig met een nieuwbouwproject”, vertelt directeur Frederik De Bremaecker. “Bij een nieuwbouwproject zijn er altijd addertjes onder het gras, daarom hadden we er nog niet over gecommuniceerd. Ik hoop de nieuwbouw over enkele jaren te kunnen realiseren.”

“Het is moeilijk om nog grote investeringen te doen in het huidige gebouw als je een nieuwbouw plant, maar bepaalde infrastructurele tekorten worden bijgewerkt. Trappenhallen zijn pas sinds vorig jaar mee opgenomen op de lijst voor inspectie en bijna elk wzc heeft daar problemen mee, maar we hadden al aan het agentschap laten weten dat we aan het kijken waren wat de mogelijkheden zijn om de trappenhal aan te passen. Die aanpassingen gebeuren in de week van 6 juni al. We houden driemaandelijks ook een tevredenheidsenquête bij de familie van de bewoners en daar zien we duidelijk beterschap. Wat de ‘te kleine kamers’ betreft, gaat het om slechts één kamer die te klein is. Het merendeel van de kamers is zelfs ruimer dan de gemiddelde kamer in een woonzorgcentrum. Ik vind het dus een beetje jammer, maar ik begrijp het agentschap.”

Druk zetten

Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid slepen de infrastructuurproblemen al een tijdje aan. “Een concreet plan om ze aan te pakken blijft te vaag en door het woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht te plaatsen hopen we er druk op te zetten om de problemen om middellange termijn aan te pakken.”

Burgemeester Jo Fonck (LvB/Vooruit) betreurt dat hij het nieuws op de radio moest vernemen. “Ik vind het zeer bizar dat we niet in kennis zijn gesteld. Rodenbach is dan wel geen gemeentelijk, maar privéwoonzorgcentrum, maar ik had het als burgemeester wel graag geweten. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de directeur en heb het inspectieverslag opgevraagd en daaruit blijkt dat het inderdaad vooral om problemen met het gebouw gaat. Dat is voor mij geen verrassing. De infrastructuur is inderdaad verouderd en moet worden aangepakt. Het woonzorgcentrum maakt deel uit van een grote groep (armonea, red.) die op korte termijn al een paar keer van eigenaar is veranderd. Daar zit mogelijk een verklaring. Maar er is inderdaad een aanvraag ingediend en er zijn al enkele maanden gesprekken voor een nieuw wzc op een nieuwe locatie dat tegemoet komt aan alle kritiek.”