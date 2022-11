Agentschap Opgroeien over sluiting kinderopvang De Bengeltjes: “Beslissing genomen omdat we ons ernstige zorgen maken over kwaliteit, veiligheid en gezondheid van kinderen in opvang”

Kinderopvang De Bengeltjes moet vanaf vandaag, woensdag, de deuren sluiten. Het Agentschap Opgroeien heeft die beslissing op korte termijn genomen. “We nemen deze beslissing omdat er zeer ernstige zorgen zijn over de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang”, klinkt het bij het Agentschap. Er bleken in het verleden al problemen te zijn geweest met de opvang. “Er werden structurele tekorten vastgesteld. De organisator slaagde er niet in om de vastgestelde tekorten structureel weg te werken. De opvang heeft een aantal dingen in orde te brengen. Het is belangrijk dat je registreert wie er aan het werk is, dat je weet hoeveel kinderen worden opgevangen als er een expert langskomt,... We hebben recent informatie gekregen waarover we zeer bezorgd zijn. Een recent gemelde gevarensituatie maakte dat de pedagogische kwaliteit niet gegarandeerd is.”