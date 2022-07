Acht maanden durende riolerings-en wegeniswerken in Moreelstraat starten op 16 augustus

De oude riolering in de straat wordt opgebroken. In de plaats komt een gescheiden stelsel: één buis voor afvalwater en één buis voor regenwater. Er wordt maximaal ingezet op het infiltreren van regenwater op openbaar domein: parkeervakken in grasbetontegels en plantvakken kunnen het regenwater opvangen. Voetpaden krijgen een minimale breedte van 1m20. Dat zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid én van het comfort voor voetgangers. Vanaf de inrit van de parking Moreelstraat zal het straatprofiel aangepast worden naar het type woonerf: de rijweg in kasseien op éénzelfde niveau loopt door van gevel tot gevel waarbij de link wordt gemaakt met het toekomstig autoluw dorpsplein.