Acht maanden cel voor stalken OCMW-medewerker

J.H. daagde zelf niet op voor de rechtbank in Dendermonde om zich te verantwoorden. Hij liet verstek gaan. Normaal moest hij zich komen verantwoorden voor stalking, belaging en bedreigingen. Slachtoffer was een OCMW-medewerker uit Denderleeuw. De feiten speelden zich af in 2021. H. zat op dat ogenblik in schuldbemiddeling en de OCMW-medewerker moest hem daarin begeleiden. Alleen verweet hij de vrouw dat zij met zijn geld ging lopen. Het zorgde voor een resem van sms-berichten, scheldtirades en bedreigingen. Ook de echtgenoot van het slachtoffer werd daarbij geviseerd. De situatie liep zo uit de hand dat de vrouw in mei 2021 klacht indiende. Gevolg was dat H. gedagvaard werd. Hij is nu veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete.