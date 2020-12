90-jarige man die vermist was aangetroffen in Dender

Er werd een grootscheepse zoekactie op poten gezet naar de vermiste bejaarde man. Gisterenavond werd een persoon aangetroffen in het water in Denderleeuw en werd er een onderzoek opgestart. Nu is duidelijk dat het om de 90-jarige man gaat. Hij werd aangetroffen ter hoogte van Rendac. Hoe de man in het water is terechtgekomen is niet duidelijk.