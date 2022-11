600 deelnemers voor tweede succesvolle 'City Nightrun’ met waterspektakel als apotheose

In tegenstelling tot de eerste editie vorig jaar waren er dit jaar geen coronabeperkingen en kon er door verschillende gebouwen worden gelopen gelopen, zoals de sporthal, FCV Dender EH, de site Veldstraat en verschillende scholen. De City Nightrun vertrok en eindigde aan zaal Den Breughel op het Dorp. Zo’n 600 mensen namen deel. “We zijn zeker tevreden”, vertelt Kim Barbé van Maspoe, die de Nightrun in samenwerking met de gemeente Denderleeuw organiseert. “De laatste dagen zijn er nog veel inschrijvingen geweest, toen duidelijk werd dat het goed weer zou zijn. Er zijn ook alsmaar meer wandelaars. Alles is heel goed verlopen, we hebben veel goede reacties gekregen. De City Nightrun is een goede combinatie van beweging en entertainment.”