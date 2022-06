377 leerlingen GO! Atheneum Denderleeuw behalen SODA-attest en worden daarvoor beloond

De school stapte dit jaar in het SODA+-project. SODA+ is een vzw die wil dat alle leerlingen met een positieve houding naar school komen en leerlingen wil voorbereiden op de arbeidsmarkt, waar een professionele attitude essentieel is. Leerlingen die doorheen het schooljaar uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude hebben, verdienen op het einde van het schooljaar een SODA-attest. Daarmee krijgen ze toegang tot het digitaal SODA-platform, waar bedrijven en leerlingen met elkaar in contact worden gebracht én ze worden bij het behalen van het attest nog eens extra in de watten gelegd door de school zelf.