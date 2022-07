2 Fabiola en vuurwerk lokken veel volk naar dorpscentrum op nationale feestdag

Iddergem Cafébazin Magda zegt klanten na 43 jaar vaarwel: doek valt na bijna 70 jaar over café Key-Boys

Café Key-Boys is na bijna 70 jaar definitief gesloten. Magda Mertens (67) stond er meer dan 43 jaar achter de toog, maar heeft afscheid genomen van haar klanten. Haar ouders richtten het café in de Hoekstraat in Iddergem in 1953 op. Een jaar later werd Magda in het café geboren. “Veel veranderingen hebben we nooit gedaan in het café. De klanten voelden zich hier thuis zoals het was. De vloer is zelf nog dezelfde als in 1953", vertelt Magda. “Op sommige klanten kon je de klok gelijk zetten. Als er iemand eens niet kwam, was ik soms al ongerust.”

