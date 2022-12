1,4 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Denderleeuw raakten jullie het meest in 2022

Het razend populaire televisieprogramma ‘De Mol’ werd het afgelopen jaar gewonnen door een Denderleeuwenaar. Sven Pede kon in mei De Mol ontmaskeren en won zo 26.000 euro. Dat geld wil hij samen met zijn vriendin investeren in de oprichting van een kinderboerderij achter hun woning. Het werd overigens een speciale editie van ‘De Mol’, want voor het eerst waren er twee mollen in het spel. Nadat Philippe opgaf, werd Uma de nieuwe mol. Sven had het twee keer bij het juiste eind.

Eind oktober veroorzaakten donkere onweerswolken even lichte paniek in Welle. Bewoners meenden immers een tornado te herkennen, maar verder dan een stevige stormwind kwam het uiteindelijk niet. Een donkere wolk pakte zich zodanig samen dat het even leek alsof er een tornado werd gevormd. Het weerfenomeen duurde uiteindelijk enkele minuten, maar de wolk kwam nooit aan de grond.

Op 26 juni beleefde de ‘Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen’ in Welle een topeditie. Er waren ongeveer 1.500 standen en rond de 30.000 bezoekers. Het mooie weer en de talrijke standhouders brachten veel volk op de been. Het was drie jaar geleden dat er een gewone editie van het evenement kon doorgaan. In 2020 werd de rommelmarkt afgelast en vorig jaar kon ze pas in september en in afgeslankte versie plaatsvinden.

Volledig scherm De 21ste editie van de Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. © Claudia Van den Houte

Nadat verschillende andere kinderopvangverblijven in Vlaanderen dichtgingen, moest eind november ook kinderopvang ‘De Bengeltjes’ in Denderleeuw de deuren sluiten. Het Agentschap Opgroeien besloot na een melding over een ‘gevaarsituatie’ de vergunning bij hoogdringendheid in te trekken. Eerdere controles toonden ook al structurele tekorten, al ging het toen niet om extreme wantoestanden. De sluiting kwam plots en onverwacht voor de zaakvoerder en en medewerkers.

2022 was ook een speciaal jaar voor Luc Van der Hoeven uit Welle, de oprichter van de Belgische Rolling Stones-fanclub Sticky Fingers en superfan. The Rolling Stones hielden hun ‘SIXTY’-tour naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Ze toerden door heel Europa en kwamen op 11 juli na acht jaar nog eens naar België. Luc woont telkens meerdere concerten per tour bij en had toen al 168 concerten van The Stones gezien, maar het concert in België was voor hem speciaal omdat hij als voorzitter van de Belgische Sticky Fingers-fanclub een pré- en afterparty organiseerde in café Ganzenhof in Welle en van daar een bus inlegde naar het concert in Brussel.

Volledig scherm Luc Van der Hoeven bij zijn The Rolling Stones-collectie thuis in Welle. © Claudia Van den Houte

