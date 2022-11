Zwembaddagen in Palaestra: van discozwemmen tot watertrack

Voetbal Challenger Pro League Jannes Vansteen­kis­te (SK Deinze) blij met komst van Grosjean: “Offensief aanwezig zijn, zo speel ik liefst”

Voor de kelderkraker in Virton laat SK Deinze niets aan het toeval over. Spelers en trainers stappen vrijdagnamiddag op de bus en overnachten in het stadje in de provincie Luxemburg. In het Stade Yvan Georges gaat Jannes Vansteenkiste zaterdag vanaf 16 uur op zoek naar zijn tweede assist.

3 november