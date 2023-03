Zware neerslag en bewolking in Deinze vanmiddag

MIJN DORP. Wendy Van Wanten (63) voelt zich thuis in Aalter: “De burgemees­ter bedanken? Gewoon even ‘O sole mio’ zingen”

Zangeres Wendy Van Wanten (63) woont al bijna dertig jaar in Aalter. Ze werd geboren in Oostende, maar in Aalter komt ze thuis. De centrale ligging van de gemeente is perfect voor haar job als zangeres, al is er meer dat haar aan haar thuisstad bindt. “Op het bankje waar ik vroeger mijn kinderen melk gaf, praten we nu over de dingen des levens.” Wendy toont ons dat bankje, maar ook waar je de beste rosé drinkt en waarom ze de Aalterse brandweervrijwilligers zo dankbaar is.