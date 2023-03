Zorgleerkracht Tine behaalt zilver op Junior STEM Olympiade

Hinder door werken in Poekes­traat

In de Poekestraat in Poesele (Deinze) zijn deze week werkzaamheden gestart. Van 6 maart tot woensdag 15 maart worden er nutswerken uitgevoerd in de Poekestraat in opdracht van Fluvius. Er wordt een omleiding voorzien via de Poekestraat – Bredeweg – Beentjesstraat en omgekeerd.