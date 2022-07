Zomerfeestje in het Kaandelpark: derde Intens Open Air lokt 1.500 bezoekers

Sam De Cuyper en Rinus Moerman brengen met hun geesteskind Intens een muzikaal extraatje naar de Deinse Feesten. De eerste keer vond het festival plaats in het slotweekend, maar deze keer mochten de dj’s hun werk doen tijdens het eerste weekend van de feestenperiode. De opstelling in het park werd volledig omgegooid. De vip-tent werd opgesteld achter de dj-booth en de dansweide situeerde zich meer tussen de schaduw van de bomen. Rond 19 uur kwam het feest al goed op gang. “Met ongeveer 1.500 bezoekers mogen we opnieuw van een succes spreken. Samen met de evenementen onder de brug aan het KSA-lokaal en in het Leietheater is dit ons derde geslaagde feestje in Deinze. Voor dit jaar is het even genoeg geweest, maar volgend jaar staan we er terug. We hebben al een vergunning aangevraagd voor een nieuwe editie onder de brug en dan plannen we nog een zomerfestival en een feestje in het najaar”, zegt Sam De Cuyper.