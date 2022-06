Zeveren Slunse trekt naar de Far West voor jaarlijkse kermis

“Na de strenge coronajaren en met het pinksterweekend voor de deur, kunnen we eindelijk uitkijken naar een feestje in ons dorp”, zegt voorzitter Ive Steyaert. “We starten op vrijdag 3 juni met de traditionele tractoroptocht en op zaterdag zet de basisschool de deuren terug open voor het kidsfestival. Terwijl de ouders genieten van een hapje en drankje, kunnen de kinderen zich uitleven tijdens allerlei workshops. Een ingangsticket voor kinderen van 2,5 tot en met 14 jaar kost 5 euro en iedereen is welkom van 11 tot 17 uur.”

“Voor Zeveren Slunse hebben we op zaterdagnamiddag met Angelo Adinolfi een een speciale gast”, vervolgt Ive. “Van 16 tot 18 uur draait deze Zeverenaar melodische techno en progressive house in de feesttent. ‘s Avonds zijn er optredens van Fifties Fever en de Royalty Busters. Op zondag kan je om 15 uur een initiatie line dance volgen en daarna kan je de mechanische stier proberen temmen. Om 20 uur is er een optreden van The Flash Lights. Ook op maandag zijn er heel wat activiteiten on onze cafés De Reisduif en Sportwereld. De leukste activiteit? Dat is moeilijk te zeggen, voor mij is het samenhorigheidsgevoel in ons dorp het belangrijkste.”