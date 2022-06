Zeventiendorpen organiseert fietszoektocht langs Deinse dorpen

Deelnemen is gratis en de deelnameformulieren zijn af te halen aan het onthaal in Zeventiendorpen in Deinze op weekdagen tussen 8.30 en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur. Op elk formulier staan een aantal foto’s van items en plaatsen die te zien zijn langs het parcours. De bedoeling is om de foto’s in de juiste volgorde te plaatsen zoals men ze tegenkomt. Als extraatje is er een schiftingsvraag. Er zijn vijftien Deinse cadeaubonnen ter waarde van tien euro te winnen. “Steeds meer mensen ontdekken het plezier van fietsen”, zegt Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor senioren. “Dankzij onze geëngageerde vrijwilligers Rik, Luc en Patrick kunnen we de fietszoektocht terug aanbieden. Deze is geschikt voor elke fietsliefhebber, ongeacht de leeftijd.”