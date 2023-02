Zes scholen in Deinze werken samen met digitaal aanmeldsysteem: “Zo kampeertoestanden vermijden”

Wie naar school wil in De Sterrebloem Meigem, gemeenteschool De Vaart Nevele, VBS Sint-Vincentius Nevele, Leefschool Klavertje 4 Nevele, VBS Sint-Paulus Hansbeke of VBS Sint-Gerolf Merendree, kan zich aanmelden via www.deinze.be/basisonderwijs. Dat kan vanaf 28 februari en tot 21 maart om 16 uur. “De toewijzing van de vrije plaatsen gebeurt op basis van de voorkeur van de aanmelder en de afstand tot de school”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V). “Rond 27 maart krijgt iedereen bericht. Wie een plaatsje toegewezen kreeg, kan dan tussen 24 april en 15 mei inschrijven. Vanaf 23 mei kan iedereen terug inschrijven om de plaatsjes die nog open zouden staan in te vullen. Ook oudere leerlingen die naar één van deze scholen willen, moeten zich eerst aanmelden. Met dit nieuwe systeem willen we kampeertoestanden in de toekomst vermijden.”