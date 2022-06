Zanger TB Jaimie opent danscafé aan station: “Padoue is een kleine ode aan mijn ouders”

In 2019 gaf Thierry Brusseel het startschot van zijn zangcarrière als TB Jaimie in zijn stamcafé The New Derby in de Gaversesteenweg in Deinze en drie jaar later opent hij zijn eigen café wat verderop aan het station. Stilzitten staat alvast niet in zijn woordenboek. Thierry heeft een eigen schilder- en schoonmaakbedrijf en tijdens de lockdown opende hij een takeaway met Creoolse gerechten in Maria-Aalter, waar hij de voorbije jaren woonde. Binnenkort verhuist de man terug naar zijn thuisstad om er het horecaleven mee te helpen nieuw leven in te blazen.