Yves Bianco (52) zingt bijna 35 jaar en brengt derde cd uit: “Het mooiste compliment? Dat ik mooi in het Duits kan zingen”

Fiberklaar rolt glasvezel­net­werk uit in Deinze en Zulte: “12.300 gezinnen kunnen zich gratis aansluiten”

Nutsbedrijf Fiberklaar wil zijn open glasvezelnetwerk, dat voor een betere internetverbinding moet zorgen, verder uitrollen in Deinze en Machelen-aan-de-Leie (Zulte). In totaal kunnen 12.300 gezinnen zich gratis aansluiten op het netwerk. In juni worden enkele infomomenten georganiseerd.