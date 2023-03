Yasmine (29) verovert met natuurwezentje Willow Leietheater: “Natuurfilm- en boek op kindermaat”

Voor Yasmine Versteele is de film- en boekvoorstelling niet het eerste wapenfeit rond ecologie en klimaat in het Leietheater. In oktober vorig jaar organiseerde de filmmaakster samen met Justine Demarey en Margot Lootens het evenement Woesteinze. Met de kortfilm Warre en de drie Wilgen richt Yasmine zich meer tot kinderen.

Willow

“Het is een documentaire over de natuur waarin naast de jongen Warre ook het blauwe animatiefiguurtje Willow de hoofdrol speelt”, zegt Yasmine. “Warre ontdekt het natuurwezentje Willow en samen gaan ze op onderzoek naar wat er allemaal leeft in de tuin. De stem van Willow werd ingesproken door tv-maker en zangeres Sarah Vandeursen. De passages van Willow zijn soms grappig, dan weer absurd, maar af en toe ook heel serieus. Waren en Willow ontdekken jammer genoeg dat het niet zo goed gaat met de natuur en dat de mens hier wel eens de oorzaak van kan zijn. De film is dus een documentaire met een boodschap. Door kinderen, ouders en grootouders dichter bij de natuur te brengen, door hen opnieuw te verwonderen en te inspireren, hoop ik dat men de natuur meer zal waarderen en er beter zorg voor zal dragen.”

Yasmine Versteele met haar figuurtje Willow.

Het boek Willow en Warre laten alles lekker wild.

“De kortfilm kadert binnen de reeks Ket & Doc op Ketnet en is ook te zien op VRT Max”, zegt Yasmine. “Ik ben blij dat ik hier in Leietheater de kans krijg om hem op het grote scherm te tonen. Op basis van de film heb ik samen met illustrator Bente Pompen het kinderboek ‘Willow & Warre laten alles lekker wild’ geschreven. Het gaat om dezelfde personages en insteek, maar met een ander verhaal. In het boek komen tachtig plantensoorten aan bod, dus ook volwassenen steken er zeker iets van op. Ondertussen ben ik bezig met een tweede boek en ik heb al ideeën voor een derde verhaal.”

Insectenhotel

In samenwerking met de bibliotheek van Deinze en boekenwinkel Letters & Co stelt Yasmine haar film en boek voor tijdens een evenement voor kinderen tussen 6 en 9 jaar in het Leietheater. “Doorlopend is er een natuuratelier, met verschillende knutselmogelijkheden, een workshop zaadbollen maken en een kriebelbeestjeszoektocht”, zegt Yasmine. “Aan de grimestand kan je je laten omtoveren in Willow. De kinderen zullen samen bouwen aan een insectenhotel dat nadien een plaatsje krijgt in de tuin van Leietheater. We sluiten de namiddag af met een begeleide natuurwandeling in de Brielmeersen.”

Het evenement start met de filmvertoning van Warre en de drie Wilgen om 14 uur. Tickets kosten 7 euro - ouders mogen gratis mee - en inschrijven kan via www.leietheater.be/willowwarre.

