Wonterwinterwandeling zet Wontergem in de kijker

Merendree Kersthappe­ning in Het Verdronken Eiland

De feestzaal van Het Verdronken Eiland in Merendree (Deinze) wordt op zaterdag 10 december voor de vierde keer omgetoverd tot een gezellig kerstdorp. De stalletjes worden uitgebaat door een aantal lokale verenigingen. Tel daarbij de sfeer van kerstmuziek, glimmende lampjes en natuurlijk een portie glühwein en dan weet je waar naartoe voor enkele gezellige uurtjes. Iedereen is welkom vanaf 15 uur en de toegang is gratis. Meer info via www.merendree.landelijkegilden.be/activiteiten.

14:18