Woning in rustige wijk Schave twee nachten na elkaar beschoten: “Zelfs toen de politie de straat inreed, werd nog een laatste schot gelost”

Een gesneuvelde achterruit van een wagen, een gebarsten raam en tientallen putten in de gevel van een woning. Dat is de schade na twee nachtelijke beschietingen op een huis in de anders zo rustige wijk Schave in Deinze donderdag- en vrijdagnacht. Wie achter de schietpartij zit en waarom die ene woning werd geviseerd, is nog een raadsel.