Winnaars De Stoel vallen in de prijzen

Deinze Boottocht Sinter­klaas afgelast door regenweer: “De Sint komt naar de Brielpoort”

Sinterklaas komt dit jaar niet per stoomboot van Spanje naar Deinze. De geplande fietsstoet in Astene op zondagvoormiddag gaat nog door, maar de intrede per boot aan het Sint-Poppoplein wordt afgelast door het slechte weer. “Sinterklaas en zijn Pieten komen om 16 uur naar de Brielpoort”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V).

19 november