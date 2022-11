Winnaars BK Loopfietsjes krijgen speelgoedbon van 100 euro

Op zondag 9 oktober organiseerde de stad Deinze de vierde editie van het Belgisch Kampioenschap Loopfietsjes. De race vond plaats in de Kortrijkstraat (N43) en de nazomerzon bracht honderden bezoekers op de been.

De kindjes namen het in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar op en per groep werden de eerste drie op het podium geroepen, waar ze hun medaille kregen van Febe Jooris, de wielrenster uit Astene die WK-brons behaalde. Uit de deelnemers werden vier kindjes geloot en zij kregen een bon van De Speelvogel. Op de prijsuitreiking was enkel winnaar Noah Deschildre (4) uit Nevele aanwezig, samen met zijn mama Jitske. “Het is de tweede keer dat Noah deelneemt”, zegt Jitske. “Zo’n mooie prijs hadden we niet verwacht. Volgend jaar doen we zeker opnieuw mee.”