Windsurfing Deinze trapt seizoen af met tal van activiteiten én een boodschap: “Iedereen is welkom op het mooiste terras van Deinze”

Eerste bewoners verhuizen naar nieuwe vleugel Sint-Vincentius: “Volgende stap is dagverzor­gings­cen­trum”

De nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Pontstraat in Zulte is klaar. Er werden 21 kamers, alsook vijf kamers voor oriënterend kortverblijf, gebouwd, en voor het personeel is er een nieuwe accommodatie. Maar er zijn nog plannen. “De keuken wordt volledig vernieuwd en we breiden nog uit met een dagverzorgingscentrum voor 15 personen”, zegt directeur Hervé Van Doorselaere.