Wielerfanaat Jan (62) start met online tijdschrift Waaiers: “Gratis, uit liefhebberij voor de koers”

Op vlak van koerslectuur is Jan De Smet uit Petegem-aan-de-Leie niet aan zijn proefstuk toe. De professor biochemie schreef ondertussen al 13 boeken over zijn favoriete sport en daarnaast waagde hij zich aan een boek over zijn familiestamboom en een kinderboek. Sinds 1 oktober 2021 is hij na 38 jaar lesgeven in het hoger onderwijs met pensioen, maar vervelen doet hij zich geen seconde. Samen met enkele andere koersliefhebbers stampte Jan het online wielertijdschrift Waaiers uit de grond, een nieuwe uiting van zijn liefde voor de wielersport, die hij terugvond op een wielerruilbeurs in het Sportpaleis in Antwerpen.