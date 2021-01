“Wie heeft onze kat doodgeschoten?” Koppel looft beloning uit voor wie tip kan geven over dader

Petegem/DeinzeAnn-Sophie en Kevin uit Deinze zijn wanhopig op zoek naar de persoon die hun katje Odette heeft doodgeschoten. Ze vonden hun geliefde huisdier in juli vorig jaar dood in de tuin terug en het politieonderzoek leverde helaas niets op. “We willen vermijden dat dit nog gebeurt en loven een beloning uit voor wie een tip kan geven over de dader”, klinkt het.

Wanner Ann-Sophie en Kevin op zaterdag 25 juli vorig jaar thuiskwamen in hun huis in de Rodenakkerstraat in deelgemeente Petegem, troffen ze hun jonge kattin Odette zieltogend aan voor het tuinhuis.

“Haar ogen draaiden weg en ze bewoog amper nog”, zegt Ann-Sophie. “Vreemd, want twee uur eerder hadden we ze nog haar eten gegeven en toen bleek er niets aan de hand te zijn. We zijn onmiddellijk naar de dierenarts gereden en die heeft Odette nog proberen te reanimeren. Op het eerste gezicht was er geen schotwonde te zien en we gingen er vanuit dat ze vergiftigd was. Om zeker te zijn hebben we toch een autopsie laten uitvoeren en toen kwam aan het licht dat onze kat was doodgeschoten. De kogel heeft haar in het hart getroffen en heeft een long doorboord en een wervel gebroken. Aangezien de kogel nog vastzat in haar lijf, was het ook moeilijk te zien dat het om een schotwonde ging. We hebben aangifte gedaan bij de politie en er werd een onderzoek opgestart. Helaas heeft dit onderzoek geen dader opgeleverd.”

250 euro voor tip

“We hebben geen kinderen en Odette beschouwden we een beetje als ons kindje,” zegt Ann-Sophie. “We lieten haar nog maar twee maanden buiten lopen, maar aangezien het hier een rustige wijk is met veel jonge gezinnen met huisdieren zagen we geen gevaar. Odette liep nooit ver van huis, dus het incident moet hier ergens in de buurt gebeurd zijn. We hebben al een oproep gedaan via de Facebookgroep van onze wijk, maar dit leverde niets op. We komen nu pas met ons verhaal naar buiten, omdat we eerst het politieonderzoek wilden afwachten. We kunnen er niet mee leven dat iemand hier ongestraft mee wegkomt en dus gaan we zelf verder op zoek naar de dader. Zoiets doe je toch niet? Ook al had onze kat iets verkeerd gedaan, dan is dat toch geen reden om haar te doden. We willen vermijden dat die persoon nog dieren vermoordt en dus loven we een beloning van 250 euro aan wie ons een tip kan geven die ons naar de dader leidt. De dader mag zich ook altijd aangeven bij de politie.”

Wie info heeft, kan dit melden via annsootje2@hotmail.com.