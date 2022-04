Werner Booghs (83), de man die Deinze gratis oliebollen gaf, is overleden: “Onze kermis verliest een boegbeeld”

Deinze Soraya brengt met damesboe­tiek So Belli extra kleur in HUP/HUB-pand

In het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat in Deinze vind je vanaf vandaag een nieuwe pop-upwinkel. In So Belli zal Soraya Van Cauwenberghe (27) drie maanden lang dameskledij, schoenen, handtassen en accessoires verkopen.

